Aktien Osteuropa Schluss: Kräftige Gewinne in Warschau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch ohne klare Richtung geschlossen. Gewinnen in Warschau und Prag standen moderate Verluste in Budapest und Moskau gegenüber.