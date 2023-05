Aktien Osteuropa Schluss: Leichte Verluste in Prag - Moderates Plus in Budapest

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -An den wichtigsten osteuropäischen Börsen hat sich am Dienstag der Prager Aktienmarkt der recht trüben Stimmung an den internationalen Handelsplätzen angeschlossen und leicht nachgegeben. Auch ansonsten hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Die Marktteilnehmer würden sich im Vorfeld der zur Wochenmitte anstehenden US-Inflationsdaten zurückhalten, hieß es. In Moskau wurde zudem anlässlich des Feiertags zum 78. Jahrestags des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland nicht gehandelt.