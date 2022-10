 Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die Börsen in Osteuropa haben am Montag überwiegend höher geschlossen. Lediglich die tschechische Börse musste Verluste hinnehmen. Unterstützend wirkte zum Wochenauftakt eine positive internationale Anlegerstimmung an den europäischen Leitbörsen und vor allem an der Wall Street im Verlauf.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU An der Prager Börse gab der PX um 0,25 Prozent auf 1120,57 Zähler ab. Ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent musste die schwer gewichtete Erste Group verbuchen. Im Energiebereich verloren CEZ -Anteilscheine 0,6 Prozent. Die Papiere des Getränkeherstellers Kofola rutschten um 2,9 Prozent ab. Der ungarische Bux legte um 1,54 Prozent auf 38 420,33 Punkte zu. Unter den Schwergewichten stieg die Mol-Aktie um 2,5 Prozent. Die Papiere des Ölunternehmens profitierten von den anziehenden Rohölpreisen. Die Titel der OTP Bank legten um ein Prozent zu. Die Warschauer Börse konnte nach dem Wochenende und klaren Verlaufsverlusten ebenfalls zulegen. Der polnische Aktienindex Wig-20 gewann 0,66 Prozent auf 1386,96 Punkte, der marktbreitere Wig stieg um 0,74 Prozent auf 46 312,48 Einheiten. Die vier umsatzstärksten Werte am polnischen Markt waren CD Projekt (plus 5,1 Prozent), PKN Orlen (minus 1,2 Prozent), PKO Bank (minus 0,2 Prozent) und Dino Poland (minus 0,7 Prozent). In Moskau gab es starke Zuwächse. Der RTS-Index lag zum Handelsende 3,42 Prozent im Plus bei 1091,87 Punkten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

