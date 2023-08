Aktien Osteuropa Schluss: Nahe an den Vortagesschlussständen

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben sich am Donnerstag nicht allzu weit von ihren Vortagesschlussständen entfernt. Dabei wurden minimale Verluste in Prag und Warschau verbucht, während es in Budapest und Moskau moderat aufwärts ging.