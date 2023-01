Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend deutlich im Plus - Moskauer Börse im Minus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag großteils mit Gewinnen geschlossen. Lediglich der Aktienmarkt in Moskau verbuchte ein knappes Minus.