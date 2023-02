Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Leichte Verluste in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Dienstag mehrheitlich zugelegt. Die Kursgewinne fielen dabei bis auf den Budapester Markt gering aus, bergab ging es hingegen in Moskau.