 Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Moskauer Börse gibt nach

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben ihre Vortagesgewinne am Mittwoch mehrheitlich ausgebaut. Lediglich in Moskau schwächelte der Aktienmarkt. Auftrieb kam vor allem im späten Handel durch die freundlichen US-Börsen. Die westeuropäischen Pendants entwickelten sich zur Wochenmitte hingegen uneinheitlich.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU In Prag stieg der PX um 0,54 Prozent auf 1324,80 Punkte. Unterstützung gaben dem tschechischen Leitindex erneut die schwer gewichteten Finanztitel Erste Group und Komercni Banka mit plus 0,5 beziehungsweise plus ein Prozent.

Der Budapester Bux schloss 0,52 Prozent höher bei 52 662,59 Zählern. Gefragt waren am ungarischen Markt die Anteile am Ölkonzern Mol mit plus 1,6 Prozent und am Pharmakonzern Richter Gedeon mit plus 1,2 Prozent. OTP-Aktien kamen hingegen um 0,4 Prozent zurück.

Am polnischen Aktienmarkt rückte der Leitindex Wig-20 um 0,48 Prozent auf 2171,53 Punkte vor. Der marktbreite Wig gewann 0,35 Prozent auf 71 636,20 Einheiten.

Deutliche Zuwächse von 3,9 Prozent verzeichneten die Papiere des Ölkonzerns Orlen. Bei den Versorger-Aktien nahmen Anleger nach der Kursrally der vergangenen Tage hingegen Gewinne mit. PGE, Enea und Tauron gaben um bis zu 3,4 Prozent nach.

Bergab ging es an der russischen Börse. Der RTS-Index verlor 0,96 Prozent auf 1015,13 Punkte.