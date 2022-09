Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Gewinne in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch mehrheitlich schwach geschlossen, ein Pluszeichen gab es in Moskau. Die Prager Börse blieb feiertagsbedingt geschlossen.