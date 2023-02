 Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Moderate Gewinne in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten Börsen in Osteuropa sind am Montag mehrheitlich tiefer aus dem Handel gegangen. Unter Druck brachte die Aktien-Indizes europaweit der in der Vorwoche veröffentlichte Bericht zum US-Arbeitsmarkt. Investoren fürchten nun weitere Zinsschritte der Federal Reserve zur Bekämpfung der Inflation. So waren im Januar deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen worden als erwartet.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU Die Warschauer Börse zeigte sich sehr schwach. Der Wig-20 PL9999999375 sackte um 2,17 Prozent auf 1864,76 Punkte ab. Der breiter gefasste Wig büßte 1,83 Prozent auf 61 343,17 Zähler ein. Die wichtigen Finanztitel gerieten unter Druck. So verloren Pekao und Santander Bank Polska jeweils 2,6 Prozent, PKO Bank Polski gaben um 2,7 Prozent nach. Die Anteilscheine des Versicherers PZU knickten um 3,6 Prozent ein. Der Bux XC0009655090 büßte 1,33 Prozent auf 44 793,85 Punkte ein. Dabei zogen den ungarischen Leitindex speziell Verluste bei Mol HU0000068952 und OTP in die Tiefe. Sie beliefen sich auf jeweils 2,1 und 1,5 Prozent. Der Prager PX XC0009698371 schloss indes wenig verändert bei 1353,88 Punkten, das entsprach einem Minus von 0,08 Prozent. Während unter den schwer gewichteten Aktien CEZ CZ0005112300 um 1,7 Prozent stiegen, sanken Komercni Banka CZ0008019106 um 1,1 Prozent. An der Moskauer Börse aber ging es für den RTS-Index RU000A0JPEB3 hinauf. Er gewann 0,46 Prozent auf 1007,15 Punkte.