Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich - Warschau und Moskau im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag den Handel uneinheitlich beendet. Während in Warschau und Moskau Gewinne verbucht wurden, gaben die Aktienmärkte in Prag und Budapest nach.