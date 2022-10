Aktien Osteuropa Schluss: Verluste in Prag und Budapest - Gewinne in Warschau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -An den wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Dienstag die Handelsplätze in Prag und Budapest im Einklang mit der weltweit trüben Anlegerstimmung Verluste erlitten. In Warschau und Moskau hingegen legten die jeweiligen Leitindizes zu.