Aktien Osteuropa Schluss: Verluste in Prag - Warschau und Budapest ziehen an

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Unter den wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkten haben am Freitag Prag deutlich und Moskau mäßig nachgegeben. Dagegen ging es in Budapest und mehr noch in Warschau bergauf.