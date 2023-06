Aktien Osteuropa Schluss: Verluste in Warschau und Budapest - Gewinne in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -An den Aktienmärkten in Mittel- und Osteuropa haben sich am Montag die Handelsplätze in Budapest und Warschau der trüben Stimmung an den europäischen Leitbörsen angeschlossen. Ein US-Börsenfeiertag lähmte auch diesseits des Atlantiks etwas das Marktgeschehen.