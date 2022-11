 Aktien Osteuropa Schluss: Wenig Bewegung vor Aussagen von Fed-Chef Powell

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten Börsen Mittel- und Osteuropas haben am Mittwoch kaum verändert geschlossen. Die bestimmende Frage bleibt weiter, in welchem Ausmaß die internationalen Notenbanken mit Zinsschritten gegen die hohe Inflation vorgehen. Mit Spannung erwartet wird vor diesem Hintergrund die am Abend anstehende Rede des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell und die darauf folgende Veröffentlichung des Konjunkturberichts Beige Book der Notenbank.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU Der Prager PX sank um 0,20 Prozent auf 1215,30 Punkte. Die Aktien der meisten tschechischen Standardwerte bewegten sich kaum. Gebremst wurde der PX vor allem vom Minus von 0,5 Prozent der Titel der Erste Group . Der ungarische Bux legte moderat um 0,44 Prozent auf 45 984,19 Punkte zu. Gesucht waren unter den Schwergewichten Mol , sie gewannen 1,1 Prozent. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölwerte vor dem Hintergrund steigender Preise unter den Gewinnern. Auch in Warschau gab es kaum Bewegung. Der polnische Wig-20 schloss praktisch unverändert zum Vortag mit 1736,26 Punkten. Der breiter gefasste Wig legte um 0,21 Prozent auf 56 058,18 Zähler zu. Stark gesucht waren Aktien von Orange Polska, sie legten 8,7 Prozent zu. Ein kleines Minus gab es zur Wochenmitte in Moskau. Der RTS-Index fiel um 0,32 Prozent auf 1125,14 Zähler. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen