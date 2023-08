Aktien Osteuropa Schluss: Zumeist Gewinne - Uneinheitliches Bild in Warschau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. Vor den am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten aus den USA dürften Investoren keine größeren Engagements eingegangen sein.