 Aktien Wien Schluss: ATX legt zu - Voestalpine gesucht

WIEN (dpa-AFX) -Die Wiener Börse hat am Donnerstag fester geschlossen. Der ATX stieg um 1,17 Prozent auf 3 474,86 Punkte. Der breiter gefasste ATX prime gewann 1,1 Prozent auf 1744,45 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. In der Früh gaben die weniger hoch als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus Deutschland etwas Rückenwind.

WIEN Sowohl die nach nationaler Methode ermittelte Inflationsrate als auch die für die Geldpolitik im Währungsraum maßgebliche europäische Rate (HVPI) lag im Januar unter den Markterwartungen. Damit könnte der Druck auf die EZB mit weiteren Zinserhöhungen gegenzusteuern etwas sinken. Die Meldung von US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag wirkte sich dann nicht merklich aus. Stark gesucht waren an der Wiener Börse Voestalpine-Aktien und schlossen 4,4 Prozent im Plus bei 32,84 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Stahlkonzerns in Reaktion auf die am Mittwoch vorgelegten Zahlen von 33 auf 42 Euro erhöht und empfehlen sie weiter mit "Buy". Die von der Voestalpine gemeldeten Ergebnisanstiege im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2022/23 haben die Erwartungen den Analysten zufolge übertroffen. Experten sehen jetzt weiteres Aufwärtspotenzial für den Aktienkurs, aber auch die Gewinnprognosen. Hohe Nachfrage gab es auch in den ATX-Schwergewichten OMV (plus 2,3 Prozent) und Erste Group (plus 2,0 Prozent). Die größten Gewinner im Prime Market waren Agrana mit einem Aufschlag von 5,5 Prozent. Größere Abgaben gab es hingegen in Strabag und Verbund. Aktien des Baukonzerns Strabag waren das Schlussl im Prime Market mit einem Minus von 4,5 Prozent. Die Titel des Stromkonzerns Verbund verloren 4,3 Prozent.