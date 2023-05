Aktien Wien Schluss: ATX leicht im Minus - Vierter Verlusttag in Folge

WIEN (dpa-AFX) -Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Kursverlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX pendelte im Handelsverlauf in einer engen Bandbreite um den Vortagesschluss und wechselte dabei einige Male die Vorzeichen. Das wichtigste österreichische Aktienbarometer beendete die Sitzung dann um 0,13 Prozent tiefer auf 3176,93 Einheiten und verbuchte damit den vierten Verlusttag in Folge. Auf Wochensicht büßte der ATX etwas mehr als ein Prozent ein.