Aktien Wien Schluss: ATX mit drittem Verlusttag in Folge

WIEN (dpa-AFX) -Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel schwächer beendet. Der heimische Leitindex ATX büßte 0,45 Prozent auf 3181,01 Einheiten ein. Belastet von einer gebremsten internationalen Anlegerstimmung ging es auch für den ATX erneut ins Minus. Damit wurde in Wien bereits der dritte Verlusttag in Folge absolviert.