Aktien Wien Schluss: ATX nach EZB-Entscheid leicht im Plus

WIEN (dpa-AFX) -Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 2887,32 Punkten. Das bestimmende Tagesthema an den Märkten war die Leitzinsentscheidung der EZB.