 Aktien Wien Schluss: Kursgewinne - FACC nach Zahlen gefragt

WIEN (dpa-AFX) -Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch fester aus dem Handel gegangen. Nach Handelsschluss stand der Leitindex ATX 0,52 Prozent höher bei 3140,75 Punkten. Der marktbreitere ATX Prime legte 0,57 Prozent zu auf 1592,92 Zähler.

WIEN Am Mittwoch standen veröffentlichte Konjunkturnachrichten im Fokus. In den USA ist die Zahl der Baugenehmigungen im Juli gegenüber dem Vormonat weniger als erwartet gestiegen. Gleichzeitig stieg die Zahl der Baubeginne mehr als prognostiziert. Die US-Industrieproduktion legte im Juli gegenüber Juni um ein Prozent zu. In der Eurozone hat sie im Juni zum Vorjahr um 1,2 Prozent abgenommen. Prognosen hatte zuvor mit einem Rückgang um 4 Prozent gerechnet.

Mit Blick auf die Einzelwerte standen FACC und Frequentis mit Halbjahreszahlen im Fokus. Der oberösterreichische Luftfahrt-Zulieferer FACC hat im ersten Halbjahr wieder besser verdient. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 31,3 Prozent, das operative Ergebnis (Ebit) hat sich mehr als verdoppelt. Die Aktien legten um 3,2 Prozent zu.

Frequentis-Papiere verteuerten sich um 1,7 Prozent. Das Wiener Technologieunternehmen - Spezialist für Flugkommunikation - hat im ersten Halbjahr den Umsatz kräftig gesteigert, um fast ein Drittel mehr Aufträge an Land gezogen und den operativen Verlust eingedämmt.

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat im ersten Halbjahr 2023 gut verdient. Der Versicherer hat das Vorsteuer-Ergebnis in den ersten sechs Monaten auf 460 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die Titel gewannen 0,8 Prozent.

Ein deutliches Plus gab es auch bei Rosenbauer (plus 5,7 Prozent) und Polytec (plus 4,3 Prozent).

Weitere Unterstützung brachten auch die schwer gewichteten Aktien der Erste Group : Sie verteuerten sich um 1,1 Prozent. Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) und der Bawag notierten mit minus 0,2 und 0,3 Prozent schwächer.

Am Abend könnte das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung Impulse bringen. Hier erhoffen sich Marktteilnehmer Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der amerikanischen Zentralbank.