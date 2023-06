Aktien Wien Schluss: Sechster Verlusttag in Folge

WIEN (dpa-AFX) -Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag deutlich schwächer beendet. Der Leitindex ATX büßte weitere 1,23 Prozent ein auf 3091,65 Punkte. Der Leitindex verschärfte damit seine Talfahrt und verbuchte bereits seinen 6. Verlusttag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen weiter abwärts.