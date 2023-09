Aktien Wien Schluss: Verluste in negativem internationalen Umfeld

WIEN (dpa-AFX) -Die Wiener Börse hat am Montag mit Verlusten geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX gab um 0,65 Prozent auf 3161,84 Punkte nach. Auch das europäische Umfeld startete klar tiefer in die neue Handelswoche. Laut Marktbeobachtern schürten die zuletzt gestiegenen Ölpreise vor den in dieser Woche noch anstehenden zahlreichen Zinsentscheidungen die Inflationssorgen. Entsprechend zurückhaltend agierten die Anleger.