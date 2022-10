Alaska Airlines bestellt 52 Boeing 737 Max - Großteil in der Langversion

SEATTLE (dpa-AFX) -Der US-Flugzeugbauer Boeing hat einen Großauftrag für seinen Mittelstreckenjet 737 Max gewonnen. Die Fluggesellschaft Alaska Airlines bestelle 52 Maschinen der Reihe, davon 42 in der Langversion 737 Max 10, teilte der US-Konzern kurz nach der Veröffentlichung eines Milliardenverlusts am Mittwoch in Seattle mit. Die Langversion harrt noch ihrer Zulassung - und die ist keineswegs sicher. Wenn die Zertifizierung nicht bis Jahresende gelingt, benötigt das Flugzeug ein modernes Cockpit-Alarmsystem, das es bisher nicht hat. Der US-Kongress kann das Gesetz allerdings noch ändern.