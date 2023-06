 Alnatura ruft Brotaufstrich Spinat-Walnuss zurück

DARMSTADT (dpa-AFX) -Alnatura ruft den Brotaufstrich Spinat-Walnuss mit drei bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Metallfremdkörper in einzelne Gläser des Produkts gelangt seien, teilte Alnatura am Mittwoch in Darmstadt mit. Betroffen seien Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 28.02.2024, 28.04.2024 und 28.05.2024. Kundinnen und Kunden, die eine Packung mit den genannten Daten zu Hause haben, sollten diese vorsorglich nicht verwenden und zurückbringen.