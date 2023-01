 American Airlines meldet überraschend gutes Schlussquartal - Aktie legt zu

FORT WORTH (dpa-AFX) -Für die US-Fluggesellschaft American Airlines ist der Jahresendspurt 2022 deutlich besser gelaufen als gedacht. Im vierten Quartal dürfte dank überraschend hoher Erlöse mehr Gewinn übrig geblieben sein als im Oktober erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas mit. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten zunächst gut an: Im vorbörslichen US-Handel legte die American-Airlines-Aktie um rund fünf Prozent zu.

FORT WORTH So rechnet die Konzernspitze jetzt mit einem Umsatz von gut 13,1 bis gut 13,2 Milliarden US-Dollar (12,2 bis 12,3 Mrd Euro). Das sind 16 bis 17 Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie im vierten Quartal 2019. Im Oktober hatte American Airlines lediglich einen Anstieg um 11 bis 13 Prozent prognostiziert. Unter dem Strich dürften den Angaben zufolge nun zwischen 768 und 803 Millionen Dollar Gewinn übrig bleiben. Dabei soll der bereinigte Gewinn je Aktie mit 1,12 bis 1,17 Dollar nun klar über den im Oktober prognostizierten 50 bis 70 Cent liegen. Während das Flugprogramm noch rund sechs Prozent niedriger ausfiel als Ende 2019, legte der Umsatz je angebotener Sitzplatzmeile um 24 Prozent zu. Hier hatte das Management zuletzt lediglich einen Anstieg um 18 bis 20 Prozent in Aussicht gestellt. Zwar stiegen auch die Betriebskosten abseits des Treibstoffs um 10 Prozent, blieben damit jedoch noch im erwarteten Rahmen. Der durchschnittliche Treibstoffpreis fiel den Angaben zufolge sogar eher niedriger aus als erwartet. Ihre endgültigen Jahreszahlen will die Gesellschaft am 20. Januar vorlegen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

