Amerikanisches Atom-U-Boot legt in Südkorea an

BUSAN (dpa-AFX) -Die USA haben als Zeichen ihrer verstärkten militärischen Zusammenarbeit mit Südkorea ein Atom-U-Boot in das asiatische Land geschickt. Die "USS Michigan" sei am Freitag in der südöstlichen Küstenstadt Busan eingetroffen, teilte Südkoreas Militär mit. Die Hauptbewaffnung des atomgetriebenen U-Boots besteht aus Marschflugkörpern. Es war zuletzt vor sechs Jahren in Südkorea gewesen.