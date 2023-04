 Amgen wird etwas optimistischer

THOUSAND OAKS (dpa-AFX) -Der US-Biotechkonzern Amgen hat seine Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr etwas nach oben geschraubt. Beim Umsatz seien nun 26,2 bis 27,3 Milliarden US-Dollar zu erwarten, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Thousand Oaks mit. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) rechnet Amgen jetzt mit 17,60 bis 18,70 Dollar.

THOUSAND OAKS Im ersten Quartal war der Umsatz wegen sinkender Erlöse bei Covid-19-Produkten um zwei Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar gefallen. Experten hatten mit dieser Entwicklung in etwa gerechnet. Das bereinigte EPS fiel um sechs Prozent auf 3,98 Dollar. Hier hatten Analysten weniger erwartet. Im nachbörslichen Handel verlor die Amgen-Aktie zuletzt gut zwei Prozent.