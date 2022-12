Ampel-Politiker wollen Nachbesserungen an Gas- und Strompreisbremse

BERLIN (dpa-AFX) -Die Pläne der Bundesregierung zur Gas- und Strompreisbremse müssen aus Sicht von Abgeordneten der Ampel- Koalitionsfraktionen an einigen Stellen nachgebessert werden. Die Grünen wollten sich im parlamentarischen Verfahren dafür einsetzen, dass Unternehmen, die eine sehr große Unterstützung bekommen, in dieser Zeit keine Boni und Dividenden ausschütten, sagte Ingrid Nestle , energiepolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, am Donnerstag bei ersten Beratungen im Bundestag.