 AMS-Osram-Finanzchef Ingo Bank tritt Ende April aus persönlichen Gründen zurück

UNTERPREMSTÄTTEN (dpa-AFX) -Der Technologiekonzern AMS Osram muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Ingo Bank will den Ende April 2023 auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt. AMS Osram äußerte sein Bedauern über den bevorstehenden Abgang. Die notwendigen Schritte für die Neubesetzung des Postens sollten in Kürze eingeleitet werden.

Ingo Bank wechselte Anfang Mai 2020 als Finanzchef der Osram Licht AG zur damaligen AMS AG. Die Schweizer AMS hatte den deutschen Leuchtmittelhersteller Osram 2020 übernommen.

