 ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Aroundtown auf 'Buy' - Ziel 4,80 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) -Die Baader Bank hat Aroundtown nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,80 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe ein wenig schwächer als von ihm erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Andre Remke am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Jahresziele habe Aroundtown aber bestätigt./gl/ajx

MÜNCHEN Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2022 / 08:33 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben