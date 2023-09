 ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Compugroup auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) -Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das Management des auf das Gesundheitssystem spezialisierten Softwarekonzerns habe seine Ausrichtung auf steigende Margen und ein weiter beschleunigten Umsatzwachstum aus eigener Kraft in den kommenden Jahren bekräftigt, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz KI-Initiativen sollen dabei die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stabil bleiben. Das alles spiegele sich noch nicht im Aktienkurs wider./ck/la

MÜNCHEN Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2023 / 07:10 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------