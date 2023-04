 ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Puma SE auf 'Add' - Ziel 70 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) -Die Baader Bank hat die Einstufung für Puma SE auf "Add" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Herzogenauracher seien solide ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Volker Bosse am Mittwoch in einem ersten Kommentar zum Zwischenbericht. Für das zweite Quartal hätten sie aber maue Umsatzsignale gesendet./ag/ajx

MÜNCHEN Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 08:35 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben