 ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Zur Rose Group auf 'Add' - Ziel 45 Franken

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) -Die Baader Bank hat die Einstufung für Zur Rose nach Umsatzzahlen im ersten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Die Versandapotheke sei schwach in das Jahr 2023 gestartet, doch die Ziele für das Gesamtjahr seien bestätigt worden, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/la

