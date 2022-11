 ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für Dürr auf 40 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) -Die Baader Bank hat das Kursziel für Dürr von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Anlagenbauers habe auf dem Kapitalmarkttag angesichts praller Auftragsbücher enorme Zuversicht ausgestrahlt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/la

MÜNCHEN Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 11:58 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------