 ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für Symrise auf 117 Euro - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Die Baader Bank hat das Kursziel für Symrise nach Quartalszahlen von 105 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Mit dem ausgewiesenen starken Wachstum im ersten Quartal würden die Nachrichten für den Aromen- und Duftstoffhersteller wieder positiver, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den wahren Test, ob Symrise wieder in der Spur ist, gebe es aber erst mit den Zahlen für das erste Halbjahr und dann auch mit Meldungen zur Profitabilität. Von Arx bleibt auf Zwölfmonatssicht positiv gestimmt./ajx/ck

