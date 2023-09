 ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Eni auf 'Overweight' - Ziel 17 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) -Die britische Investmentbank Barclays hat Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Mit der Vorstellung seiner Pläne für nachhaltige Mobilität während eines Besuchs seiner Bioraffinerie in Venedig lege der Ölkonzern das Fundament der Veränderung, schrieb Analyst James Hosie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Italiener verfügten bereits heute über das weltweit drittgrößte Bioraffinerie-Geschäft./gl/la

