 ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Volkswagen auf 'Overweight' - Ziel 150 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) -Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Nach den jüngsten Vorbehalten gegenüber dem Autobauer seitens der Investoren sehe er angesichts des bevorstehenden Kapitalmarkttages am 21. Juni eher Aufwärtspotenzial als Risiken, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine überzeugende Strategieumsetzung könnte zu einer Neubewertung der Aktie des Autobauers führen./ck/mis

