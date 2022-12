 ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Deutsche Telekom - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) -Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 23,50 auf 25,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für den Bonner Telekomkonzern. Das trotz leicht gesenkter Schätzungen angehobene Kursziel für die Aktie begründete er mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/la

LONDON Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2022 / 15:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2022 / 23:00 / GMT -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

