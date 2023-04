 ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Credit Suisse - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) -Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Credit Suisse von 0,80 auf 0,73 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die von UBS zu übernehmende Credit Suisse habe in größerem Ausmaß als erwartet Hilfsmittel zur Sicherung der Liquidität in Anspruch genommen, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichzeitig seien bei der UBS die bilanziellen Einlagen zurückgegangen. "Es dürfte eine Menge Arbeit bevorstehen, um die beiden Gruppen zu integrieren", lautet Goels Fazit. Er rate daher bei beiden Titeln zum Untergewichten im Portfolio./bek/la

LONDON Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 23:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2023 / 23:53 / GMT -----------------------

