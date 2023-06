 ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Diageo auf 4720 Pence - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) -Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 4890 auf 4720 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die kurzfristige Schwäche des Spirituosenherstellers in den USA sei langfristig eine Chance, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In andern Regionen liefen die Geschäfte zudem robust./ajx/la

