 ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Nemetschek auf 52 Euro - 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Broker) -Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek von 53 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Status des Wandels zur Cloud und zu Abo-Modellen sei entscheidend dafür, in welches Software-Unternehmen Anleger investieren sollten, schrieb Analyst James Goodman in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Nemetschek rechnet er in diesem Prozess noch mit Gegenwind. Die konjunkturelle Situation werde 2023 für den Bausoftware-Spezialisten wohl eine Herausforderung./tih/la

LONDON Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 21:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 04:30 / GMT -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

----------------------- Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen