 ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Wacker Chemie auf 193 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX) -Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 202 auf 193 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere seien gefangen zwischen zyklischem Gegenwind und strukturellem Potenzial, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wacker sei aktuell eine der am meisten leerverkauften Aktien in der europäischen Chemiebranche, so der Experte. Er kappte seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2023 und liegt nun 15 Prozent unter dem Konsens. Trotz aller Risiken für die Jahresziele hält er das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken insgesamt allerdings für attraktiv./ag/mis

