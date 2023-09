 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 84 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) -Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Baubranche stehe weiter vor Herausforderungen, jedoch dürfte in den meisten Märkten die Talsohle erreicht sein, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit einer deutlichen Erholung 2024 rechnet er nicht, jedoch böten sich vor diesem Hintergrund zahlreiche attraktive Investmentchancen. In Europa gehören für den Experten CRH, Kingspan, Heidelberg Materials, Wienerberger und Vinci zu den Top-Kaufempfehlungen. Bei den Heidelbergern hob er die Erholung der Rendite auf das eingesetzte Kapital hervor./ajx/la

