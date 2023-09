 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nemetschek auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) -Die Privatbank Berenberg hat Nemetschek nach personellen Neuigkeiten auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der auf die Bauindustrie ausgerichtete Softwarekonzern habe ein neu formiertes Führungsteam für die nächste Wachstumsphase vorgestellt und dabei zwei Neuzugänge und einen Weggang bekanntgegeben, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Änderungen markieren laut dem Experten einen bemerkenswerten Moment in der Unternehmensgeschichte. Nemetschek habe mit diesen jüngsten Veränderungen ein neues Kapitel aufgeschlagen und diese neue Ära dürfte hervorragende Perspektiven haben./ck/nas

