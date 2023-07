 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Sartorius auf 'Buy' - Ziel 390 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) -Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 390 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung im Juni sei ein schwaches zweites Quartal ausreichend antizipiert worden, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht daher nun Anzeichen von Optimismus und verwies dafür auf Aussagen von Vorstandschef Joachim Kreuzburg, der eine Auftragsbelebung im angelaufenen dritten Quartal avisiert hat. "Wir glauben, dass Sartorius die Talsohle erreicht hat", ergänzte er./ck/gl

HAMBURG

