 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt SFC Energy auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) -Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Brennstoffzellen-Anbieter habe im ersten Halbjahr besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Thomas Junghanns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Eintritte in neue Märkte seien vielversprechend./ajx/mis

