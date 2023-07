 ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt GFT Technologies auf 'Buy' - Top Pick

HAMBURG (dpa-AFX Broker) -Die Privatbank Berenberg hat GFT Technologies von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 45 auf 40 Euro gesenkt. Das Analystenteam um Gustav Froberg hob den IT-Spezialisten für die Finanz- und Versicherungsbranche in einer am Dienstag vorliegenden europäischen TMT-Studie (Telekommunikation, Medien und Technologie) zudem neben Barco, PVA Tepla und Teamviewer als Favoriten hervor. GFT-Aktien seien inzwischen deutlich günstiger als die der Konkurrenz. Der Bewertungsabschlag dürfte aufgeholt werden, wenn sich die Anleger wieder auf das langfristige Wachstumspotenzial konzentrieren, hieß es./ag/tih

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben