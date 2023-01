 ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt PVA Tepla auf 'Buy' und Ziel auf 30 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) -Die Privatbank Berenberg hat PVA Tepla von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 30 Euro angehoben. Nach der deutlich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im Vorjahr, dürfte die Aktie im Jahr 2023 das Anlegerinteresse wecken, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So seien die Konsensschätzungen für das Hightech-Unternehmen gesenkt worden und die Visibilität der Erträge sei angesichts des Rekord-Auftragsbestands hoch. Zudem werde das Tepla-Papier derzeit mit einem prozentual zweistelligen Abschlag zum Wettbewerb gehandelt./edh/tih

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben -----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

