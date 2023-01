 ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für ASML auf 700 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) -Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 von 615 auf 700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Tammy Qiu rechnete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit hohen Umsätzen angesichts einer ungebrochenen Nachfrage nach Lithografie-Anlagen für die Halbleiterindustrie. Die Aussagen der Niederländer zum Umsatzwachstum überträfen die Markterwartungen./bek/ajx

HAMBURG Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 17:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

