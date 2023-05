 ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Henkel auf 58 Euro - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) -Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 52 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Aus einem unerwartet starken organischen Wachstum im ersten Quartal und geringer erwarteten Rohstoffkosten resultiere seine höhere Prognose für den Gewinn je Aktie des Konsumgüterherstellers im Jahr 2023, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Absatzmengen dürften aber schwach bleiben./ajx/edh

